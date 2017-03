Rama: Zgjedhjet do të bëhen me apo pa PD-në

Kryeministri Edi Rama, në komunikimin e kësaj jave foli për zgjedhjet në Kavajë. Ai ripërsëriti edhe njëherë se zgjedhjet do të bëhen me apo pa PD-në duke kërkuar që Partia Demokratike ta harrojë shtyrjen e zgjedhjeve.

Rama theksoi se projektet e rilindjes do të vijojnë këtë qytet. Kryeministri pohoi se pas 25 vitesh rrëmujë, më në fund po bëhet shtet. Sipas tij, kemi më shumë vende pune sot se dje dhe do të ketë akoma më shumë nesër.

“Me apo pa PD, populli do zgjedhë i lirë në ditën e tij për 4 vitet e ardhshme. Ne do e respektojmë të drejtën e popullit shqiptar për të na gjykuar. Si për Shqipërinë, kemi bërë shumë për Kavajën por mbetet shumë për të bërë. Më në fund hyri në rrugën e zhvillimit. Ndryshimi rrënjësor që ka nisur për Shqipërinë pas 25 vitesh rumpallë, ka nisur e do të vazhdojë, një shtet ku kaosi i së kaluarës po zëvendësohet nga respekti për tjetrin. Si rezultat i reformave Shqipëria ka thithur më shumë investime të huaja, sot ka më shumë vende pune, por më shumë do ketë. Prandaj dhe Vettingu është i rëndësishëm jo vetëm për drejtësinë por edhe zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë.

Ka ende shqiptarë të varfër, e të rinj të papunë, por jam unë i pari më i pakënaquri për sa shumë kemi për të bërë. Duhet të dialogojmë për çdo gjë që kemi në dorë, por qëndrimi im do mbetet i pandryshuar në lidhje me çfarë kemi në dorë. Opozita ta harrojë qeverinë teknike për shtyrjen e zgjedhjeve. Ne nuk luajmë me dinjitetin e Shqipërisë.

Jemi gati të dialogojmë me çdokënd, por askush nuk do të përsërisë avazet e vjetra. Vetëm populli do ta vendosë me votë. Një rrugë që anashkalon popullin nuk ekziston”, tha Rama.

26 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)