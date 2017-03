SHBA nuk mbështet Bashën, Braçe: Suksese në jetë Luli!

Pas lajmit se SHBA nuk mbështet protestën e opozitës, ka reaguar edhe deputeti socialist Erion Braçe. Me anë të një postimi në Facebook, Braçe, me ironi i uron “suksese në jetë” Bashës.

Statusi i Erion Braçes

Te pata thene Lul;

Kur kercen genjeshter me genjeshter, domethene hu me hu,

diku do mbetesh, domethene do ngulesh!!

Tani si te duash;

Ne dac rri ne cader, ne dac rri ne shtepi-me raport mjekesor!

Nuk genjen dot me njeri,

as per oren e as per motin!

Suksese ne jete

26 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)