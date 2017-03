Basha: Kemi mbështetje nga SHBA-të, nuk tërhiqemi deri në fitore

Kryetari i PD-së Lulzim Basha ka deklaruar që opozita do të vazhdojë protestën që ka nisur deri në fitore.

Basha tha se opozita ka marrë mbështetjen totale nga SHBA-të për kauzat për të cilat u ngrit çadra dhe se nuk do të tërhiqet.

“Për këtë betejë për këtë kauzë të zgjedhjeve të lira e të ndershme, largimit të krimit nga politika dhe luftën pa kompromis kundër drogës, po kanë marrë mbështetje totale në Uashginton dhe këtë mbështetje e përkthejmë në këtë aksion politik që ka synim Shqipërinë, standardin europian. Nuk ka tërheqje sepse do të thotë rënie të zgjedhjeve të lira e të ndershme, tërheqje do të thotë Shqipëri të republikës së drogës. Do të ketë luftë të vendosur deri në fitore. Kë është vendimi i popullit tim dhe unë do t’i bindem deri në fitore. Zgjedhje me Ramën kryeministër nuk do të ketë, duam qeveri teknike”.

Basha më pas ka sulmuar armiqtë e huaj të Shqipërisë, të cilët sipas tij po tentojnë të marrin drejtësinë së bashku me kryeministrin Rama, duke mbushur xhepat me paratë e pista që vijnë nga droga dhe krimi.

Basha iu referua çështjes së hetimeve për CEZ-in, duke premtuar rihapjen e komisionit për të zbardhur të vërtetën e vjedhjes së qindra e miliona urove.

“Afera e CEZ është afera më e madhe në historinë e vendit. Komisioni u bojkotua që ditën e parë, ku mafia vodhi 650 milionë euro nga xhepat e shqiptarëve. Dhe kjo është mafia e Ramës, e cila në bashkëpunim me mafien ndërkombëtare, zhvatën nga xhepat e shqiptarëve qindra miliona euro, – u shpreh Basha. – Ekzustojnë detyrime të njohura, të pranuara ligjërisht nga CEZ, para që duhej të ishin në arkën e përbashkët të shtetit shqiptar, por nuk erdhën kurrë, sepse këto para u ndanë me mafiozët shqiptarë e ndërkombëtare”.

Sipas Bashës, pakti për t’u zhvatur 600 mln euro shqiptarëve, u bë para se Rama të vinte në pushtet para thuajse 4 vjetësh.

“Njerëz të fuqishëm me ndikim politik në Bruksel, ishin pjesë e këtij pakti mafioz. Ne do t’i shkojmë kësaj afere deri në fund që të zbardhim të vërtetën dhe përgjegjësit e vjedhjes së shekullit do të dalin para drejtësisë. Prandaj nuk do të pranojmë kurrë një drejtësi të kapur nga Edi Rama, ta dëgjojnë miqtë dhe armiqtë tanë, ata që na kanë ndihmuar, le ta dëgjojnë edhe ata që mbushin xhepat me paratë e pista të Ramës. Drejtësi në duar të Ramës nuk do të ketë kurrë. Jemi këtu për të garantuar shqiptarët dhe miqtë tanë ndërkombëtar, për të zbatuar paktin kushtetues të 22 korrikut, që është dhunuar nga hajduti i CEZ-it”.

Basha shtoi se protesta e cila ka hyrën në ditën e 38 të saj, nuk është më pak se një luftë për jetë a vdekje për Shqipërinë evropiane dhe demokratike.

“Mafia ndërkombëtare është bërë njësh me Ramën për të mbrojtur milionat e aferave korruptive në kurriz të popullit shqiptar, po bëjnë gjithçka për të ruajtur miliardat e kanabisit, kokainës e heroinës, me të cilat paguajnë lobistët e tyre për të shtypur aspiratat e këtij populli për demokraci të vërtetë”.

27 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)