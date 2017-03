Maqedoni, pritet zgjedhja e kreut të Parlamentit

Ditën e sotme pritet që në Kuvendin e Maqedonisë zgjidhet përbërja e re e Komisionit për Zgjedhje dhe Emërime dhe të vazhdohet seanca konstituive e lënë përgjysmë më 30 dhjetor për zgjedhjen e kryetarit të ri të Kuvendit.

VMRO-DPMNE-ja nuk ka dashur as sot të komentojë nëse do të mbështetë kandidatin e përfolur të shumicës së re parlamentare Talat Xhaferi ose do të propozojë emër të ri.

Në rast kundërshtimesh në zgjedhjet e kreut të Kuvendit, rregullorja parashikon që seanca për zgjedhjet e kryetarit të thirret nga 1/3 e Komisionit për Zgjedhje dhe Emërime ose me nismën e 20 deputetëve. Ish kryeministri Nikolla Gruevski këmbëngul në zgjedhje të reja së bashku me ato lokale.

“Zgjedhjet e reja të cilat sado qofshin të pa dëshiruara nga LSDM-ja, nënkuptojnë zgjidhje të sigurt për dalje nga kriza. Ato do të jenë referendum i qytetarëve për të ardhmen e shtetit. Organizimi i tyre nuk do të ketë asnjë harxhim shtesë ose humbje tjetër, pasi që në këto kohë ishin paraparë edhe zgjedhjet lokale”, tha Nikolla Gruevski, Kryetar i VMRO-DPMNE-së.

Por nga LSDM thonë se zgjedhjet e fundit treguan vullnetin e qytetarëve të Maqedonisë dhe se referendumi i vërtetë ndodhi më 11 dhjetor.“67 deputetë të cilët i përfaqësojnë rreth 700 mijë qytetarë, presin që Kuvendi dhe Gjorge Ivanov të japin përgjegjësi për obligimet e tyre kushtetuese dhe të mundësojnë dhënien e mandatit.

27 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)