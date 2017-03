Rama: Këtë vit i japim fund kultivimit të kanabisit

Kryeministri Edi Rama tha ministri i ri i Brendshëm Fatmir Xhafaj kanë zhvilluar sot një takim me drejtuesit e Policisë së Shtetit. Gjatë fjalës së tij, Rama vlerësoi apliakcionin e Komisariatit Digital, i cili përfshinë dhe bashkëpunimin e qytetarëve me policinë për një jetë më të sigurt. Sipas tij, do të ketë përshkallëzim të thellë në luftën kundër kultivimit të kanabisit.

“Më 2017, do t’i shpallim luftë kultivimit të kanabist dhe ky do të jetë viti që i vë kapak kësaj historie të gjatë, që nuk filloi në 2013, por i ka rrënjët larg në të shkuarën. Puna e nisur këtë vit me kontrolle të imta dhe të vazhdueshme në të gjithë territorin për të parandaluar kultivimin e kanabisit, duke përfshirë edhe srukturat e tjera shtetërore në kuadrin e planit të ri kundër kultivimit të kanabisit. Në vjeshtën e këtij viti do të dalim krenar përballë popullit dhe partnerëve kombëtar dhe i japim Shqipërisë një notë shumë pozitive në raport me këtë fenomen të zhvilluar në vite

Sot Policia e Shtetit është në kontroll të plotë të territorit, për ndërtimet pa leje, prerjes së pyjeve e të tjerë, por edhe këtu ka ende për të bërë, sidomos për të mos lejuar edhe në këtë fazë që politikisht krijon abuzime dhe boshllëqe për shkak të zgjedhjeve të reja.

Një shifër shumë inkurajuese për të ecur përpara edhe më shumë optimizëm është sekuestrimi i rreth 100 milion eurove të pasurive kriminale”, tha Rama, duke shprehur gjithashtu bindjen se nën drejtimin e ministrit të ri, Policia e Shtetit do të ecë përpara me rezultate shumë edhe më të mira.

27 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)