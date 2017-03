Videoja e Andi Lilës: Falje Greqisë, komente dhe sjellje idiote!

Andi Lila, mbrojtësi i kombëtares kuqezi, e kupton gabimin që ka bërë me atë video para ndeshjes me Italinë, ku shfaqej në një pozicion thellësisht të kritikueshëm, me një fjalor që nuk ka të bëjë me një profesionist. Duke parë edhe zemërimin e madh që ka shkaktuar kjo gjë në Greqi, natyrisht edhe në klubin e tij në këtë vend, kavajasi ka menduar të bëjë apologji përmes një statusi, të shkruar në gjuhën angleze, të bërë publik në faqen e tij në “Facebook”:

“Disa nga ju mund të keni parë një video të publikuar disa ditë më parë në internet, që më tregon mua duke bërë disa vërejtje injorante lidhur me një prift. Unë do të doja të bëjë një apologji pa rezerva ndaj gjithkujt që është ofenduar, veçanërisht ndaj priftit. Ai është një zotëri, Pas Giannina është në zemrën e tij, ndaj nuk e meriton të bëj shaka me të. Komentet e mia ishin të pavend dhe jashtëzakonisht të pandjeshme. Nuk jam duke u përpjekur për të mbrojtur veprimet e mia, por vërejtjet u bënë në privat dhe nuk kishin synim të ofendonin askënd. Unë tani e kuptoj se komentet e mia ishin të pamençura. Sjellja ime ishte tejet e papërshtatshme, e papjekur dhe në të mungonte respekti, që Pas Giannina meriton, – deklaron Lila. – Ky është një shpërqendrim nga synimet tona të arritjes së Europës në këtë sezon. Nga dita e parë më kanë uruar mirëseardhjen në Greqi dhe nuk kam asgjë tjetër, përpos dashurisë dhe ngrohtësisë për të gjithë njerëzit në këtë vend. Gruaja dhe djali im, si dhe unë, e konsiderojmë Greqinë si shtëpinë tonë, ndaj më vjen shumë keq të shoh cilindo të ofenduar nga veprimet e pamençura të miat. Përsëri, më vjen keq për veprimet e mia dhe shpresoj se mund ta hedhim këtë çështje pas nesh. Mezi po pres të kthehem prapë në Greqi, pas angazhimeve me kombëtaren”.

27 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)