Elbasan, qëllon në ajër duke terrorizuar banorët, arrestohet 29-vjeçari

Policia e Elbasanit ka vënë në pranga një 29-vjeçar, i cili ka terrorizuar banorët duke qëlluar me armë zjarri në ajër.

Mësohet se është arrestuar në flagrancë shtetasi Arsen Caka, pasi dje në fshatin Labinot–Fushë duke drejtuar mjetin tip “Golf” veturë me targa AA 212 OJ ka qëlluar në ajër me armë zjarri dhe më pas është larguar me shpejtësi duke mos iu bindur patrullës së policisë. Nuk dihet arsyeja e këtij veprimi apo nëse i riu nga Kamza kishte ndonjë konflikt.

Brenda pak orësh policia e Elbasanit ka arritur ta identifikojë dhe arrestojë 29-vjeçarin.

Grupi hetimor sekuestroi në cilësinë e provës materiale automjetin dhe 12 gëzhoja armë zjarri të kalibrit 9 mm.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit” “Prishja e qetësisë publike” dhe “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik”.

28 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)