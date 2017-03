Vlorë, sekuestrohet 750 kg hashash, bllokohet gomonia pa pronarë

Policia realizon operacionin antidrogë të koduar “ALFA”, ku ka sekuestruar 750 kilogramë lëndë narkotike kanabis sativa në Gadishullin e Karaburunit dhe bllokuar një mjet lundrues. Policia Kufitare Vlorë në bashkëpunim me DVP Vlorë dhe Delta Forcë, Guardia di Finanza, kanë realizuar një operacion të përbashkët mbi bazën e të cilit kanë bllokuar një mjet lundrues në det si dhe një sasi të konsiderueshme me lëndë narkotike të dyshuar si kanabis sativa pranë vendit të quajtur “Gjiri i Anglezit”, Karaburun.

Një pjesë e lëndës narkotike u gjet e ngarkuar në gomone ndërsa pjesa tjetër ishte e shpërndarë në breg të detit, në total 57 pako të përmasave të ndryshme, të mbështjella me plastikë dhe natriban. Mjeti lundrues tip gomone ka përmasat 7.2 m gjatësi dhe me dy motorë të markës Yamaha 300 KF dhe 25 KF. Gjatë bllokimit të mjetit lundrues dhe sasisë së lëndës narkotike, dyshohet se 3 shtetas duke përfituar nga errësira dhe terreni i vështirë janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Vazhdon operacioni i përbashkët nëpërmjet kërkimeve nga toka dhe uji me qëllim kapjen e autorëve përgjegjës në lidhje me këtë veprimtari kriminale.

28 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)