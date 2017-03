Argjentina, viagra për lojtarët për të luftuar lartësinë

Që udhëtimi për transfertën në Bolivi nuk do të ishte një shëtitje, dihej. Për ndeshjen që u luajt 3.600 metra mbi nivelin e detit në La Paz, futbollistët e Argjentinës kanë konsumuar viagra për të përballuar problemet që do të kishin me lartësinë.

Mediat lokale, saktësojnë që zgjedhja “ishte e secilit prej lojtarëve, pa asnjë detyrim nga ana e drejtuesve të federatës”.

Viagra nuk konsiderohet si doping dhe u përdor për herë të parë në vitin 2009 nga një përgatitës fizik i Blooming Santa Cruz.

Megjithatë, substanca e njohur nuk është e i ka bërë shumë punë kombëtares argjentinase, pasi u mund me Bolicinë 2-0 dhe tashmë rrezikon të mos kualifikohet në Botëorin Rusi 2018.

29 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)