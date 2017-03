Fiorentina kërkon aleatë kundër çifteve të reja

Fiorentina kërkon të bëjë bashkë të gjithë banorët e vjetër të shtëpisë kundër dy çifteve të reja që iu bashkuan atyre spektaklin e së shtunës.

Ajo thotë se Danjeli me Fotininë dhe Damiano me Donjetën i kthejnë muhabetet personale.

“Edhe këtë tjetrin e studiove (Damianon). Në fillim rrinte vetëm në gjumë dhe tani u afrua ai. Studioi dy ditë. Unë kam për ta fëlliqur ditën e spektaklit se të gjitha muhabetet dalin atje. Unë tani kam gojë që kur të shkoj për të nominuar i nominoj”, i thotë ajo Katerinës.

Fiorentina i tregon Keit një ‘fërkim’ gjatë një diskutimi, kur ndërhyu Damiano dhe i tha që “tani e bastardove muhabetin”.

“Unë i thashë që nuk po ta drejtoj gishtin po thashë atë që pashë. Po ta vini re, unë Olsit i shkoj gjithmonë nga mbrapa se nuk dua të kapen fare me të, pavarësisht se ai është merakli vetë”, tregon ajo.

Plani i Fiorentinës, Katerinës dhe Keit është që të përballen me të rinjtë.

“I thashë Keit që do të zihemi nesër, që do të hapesh debat dhe do të sulmojmë, se këta i kanë marrë gjërat shumë personale. Duhet t’u tregojmë këtyre që siç duhemi, ashtu edhe zihemi”, thotë ajo.

29 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)