Meta: Kriza politike po na largon nga BE, partitë të dialogojnë

Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta ka zhvilluar ditën e sotme një takim me të me të rinjtë në Fier me të cilët ka folur për procesin e integrimit evropian.

Meta tha se konfliktet politike po kthehen në pengesë serioze për procesin e integrimit të vendit në BE ndaj bëri thirrje për vendosjen sa më shpejt të dialogut mes forcave politike në vend.

29 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)