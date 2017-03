SHBA, sërish apel PD-së: Hyni në zgjedhje, mos i bojkotoni

Zv.ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee i ka bërë një mesazh të fortë opozitës shqiptare që të marrë pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit.

Gjatë një vizite në Kosovë, ku është takuar me krerët e shtetit, Yee ka thënë se mazhoranca dhe opozita në Shqipëri duhet të gjejnë dialog për të dalë nga kriza.

“Shqipëria do të duhej së paku, të mbajë zgjedhjet e saj me orar të rregullt në qershor, me 18 qershor besoj. Atje ne e nxisim opozitën dhe të gjitha partitë që të marrin pjesë në zgjedhje në, jo që t’i bllokojnë zgjedhjet. Dhe, nëse ka probleme ne besojmë se opozita dhe qeveria duhet të kenë dialog që të zgjidhin problemet në mënyrë që zgjedhjet të jenë të lira të drejta, – tha Yee. – Kur të vijë koha – dhe për këtë ka datë sipas ligjit se kur duhet të mbahen zgjedhjet – ne shpresojmë se edhe në Kosovë zgjedhjet do të mbahen në mënyrë të lirë dhe të drejtë. Jo si shteg i ikjes dhe jo si mënyrë për t’i ikur përgjegjësisë”, shtoi zyrtari i lartë amerikan.

29 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)