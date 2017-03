Sulmet e LSI-së, Tahiri: Shan qeverinë për ca vota më shumë

Ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri i është kundërpërgjigjur kritikëve të qeverisë. Pa cituar emra konkretë, Tahiri i është drejtuar aleatit të qeverisë, LSI-së, duke deklaruar nga një takim paralekotral në Babrru se për ca vota më shumë dalin dhe shajnë qeverinë në televizor.

“Në 18 qershor do ketë zgjedhje, duhet të shkojmë në zgjedhje të gjithë bashkë. Në fakt në 18 qershor vendosni ju, vendosin qytetarët dhe bëni gabim të mendoni se qeverisja e ardhshme vendoset në korridoret e qeverisë së madhe. Politika e televizorit del herë me sharje, herë me llum, por qeverisja e ardhshme përcaktohet këtu, në çdo familje, – theksoi Tahiri. – Në çdo rrugë të Paskuqanit, Babrrusë, në çdo shtëpi. Qeverinë e ardhshme e keni ju në dorë, dhe jo në korridoret e politikës. Duhet të shash qeverinë që të dalësh në lajme, që të bësh lajm, që të mbledhësh ca vota më shumë. Sa më shumë sulmojnë aq më shumë duan të na tërheqin në vorbullën e sherrit, t’i thonë se ‘ja ku jemi të gjithë njësojë, dhe ndaj s’ka rëndësi se ku e çojmë votën’. Sa më shumë sulmojnë ata, aq më shumë me qytetarët duhet të flasim, aq më shumë duhet të bëjmë, aq më fortë duhet të luftojmë të gjithë bashkë. Përgjigja jonë është puna, për çdo sulm, për çdo akuzë, për çdo baltë që hedhin ndaj nesh. Ne jemi të vetëdijshëm që do na gjykojnë për punën, jo për llafet”, – tha Tahiri.

Ai bëri thirrje që qytetarët të votojnë në 18 qershor për alternativën më të mirë që ofron punë dhe paga më të mira.

“Ca duan çadër në pushet, ca duan tavolinë, askush nuk do përgjegjësi për punë. Në 18 qershor ju do vendosni, shqiptarët do vendosin dhe do votojnë. Ne që duam legalizimin e çdo shtëpie, apo ata që duan legalizimin e përjetshëm të pushtetit. Ne që duam një shtet më të fortë apo ata që duan ta vendosin shtetin brenda partisë. Mos harroni kurrë Shqipërinë që morëm 3 vite më parë me njerëz të varfëruar dhe të rrënuar, të pashpresë. Zgjidhja për çdo problem ishte miku dhe leku dhe jo merita. Shikoni çfarë ndodh me drejtësinë dhe me gjyqtarët që marrin lekë. Është kjo arsyeja se ata duan gjyqtarët e korruptuar më shumë se qytetarët e ndershëm”, – shtoi Tahiri.

