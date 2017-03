Thaçi pret zyrtarin amerikan: Ushtria, procesi më transparent dhe gjithëpërfshirës

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi duket se i ka zbutur qëndrimet e tij sa i përket transformimit të FSK-së në ushtri. Ai ka takuar sot diplomatin amerikan Hoyt Yee në një nga restorantet e Prishtinës.

Deri tani, Presidenti insistoi se ushtria do të bëhet përmes ligjit pavarësisht se ndërkombëtarët u shprehen kundër kësaj. Por sot, Thaçi gjatë takimit që e ka zhvilluar në një dreke pune me diplomatin amerikan Hoyt Brian Yee ka thënë se ushtria do të bëhet nëpërmjet një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës.

Në një periudhë sfiduese për rajonin, roli i SHBA-së si gjithmonë është vendimtar për ruajtjen e stabilitetit dhe paqes në Ballkanin Perëndimor. Në një drekë pune me Zëvendësndihmës-Sekretarin Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, biseduam për thellimin e bashkëpunimit bilateral.

Ne u pajtuam për veprimet konkrete drejt realizimit të prioriteteve kryesore për Kosovën, që ndërlidhen me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, fillimin e punës për hartimin e statutit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe për procesin e transformimit të FSK-së në ushtri të Kosovës, nëpërmjet një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës.

SHBA-ja është dhe gjithmonë do të mbetet partneri kryesor strategjik në rrugën tonë euroatlantike.

