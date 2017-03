Vlorë, kapen 1.3 tonë kanabis, gati për t’u trafikuar me gomone

Një sasi prej 1.3 tonë kanabis sativa është sekuestruar në Zvërnec të Vlorës. Operacioni policor është zhvilluar mbrëmë në mesnatë dhe mësohet se policia ka pikasur dy automjete dhe një gomone në zonën Triport-Zvërnec.

Një nga makinat, një Fuoristradë, ka qenë duke tërhequr gomonen me 3 motorë. Ndërsa në mjetin tjetër, tip Furgon, u konstatua lënda narkotike, e cila ishte e ndarë në 52 pako.

Nga kontrolli i ushtruar, shërbimet kanë konstatuar mjetin tip Fuoristradë me targë AA 991 RA, i cili po tërhiqte një mjet lundrues tip Gomone me 3 motora “Mërkuri” 350 KF secili.

Gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin tjetër tip Furgon me targë AA 822 DE, u konstatua një sasi e konsiderueshme me lëndë narkotike, e cila ishte e ndarë në 52 paketime me mbështjellje plastike dhe 10 çanta sportive, e dyshuar e llojit Cannabis Sattiva.

Policia vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve.

(gazeta-Shqip.com)