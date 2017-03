Itali, çifti shqiptar kapet me 400 gramë kokainë

Një çift shqiptarësh janë arrestuar nga Guardia di Finanza në Itali, pasi gjatë kontrollit në automjetin me të cilin udhëtonin u gjet një sasi prej 400 gramë lëndë narkotike e llojit kokainë.

Dy bashkëshortët, 47 dhe 39 vjeç identiteti i të cilëve nuk bëhet me dije, po udhëtonin nga Franca në drejtim të Italisë me një makinë me targa italiane. Nervozizmi i shfaqur gjatë kontrollit policorë i bëri agjentët të dyshojnë.

Mësohet se gruaja është përpjekur të hedhë një zarf, i cili më pas rezultoi se kishte 150 gramë kokainë. pas një kontrolli më të imtësishëm, është zbuluar edhe 250 grama drogë në pjesën e timonit.

30 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)