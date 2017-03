MZHETTS prezanton projektin e mbrojtjes së Konsumatorit

Qeveria shqiptare mbetet e angazhuar në mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve. Në përmbushje të këtij angazhimi, në ambientet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, u zhvilluar sot takimi i hapjes së projektit të binjakëzimit “Forcimi i Kapaciteteve të Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorëve dhe Sekretariatit Teknik”, i cili financohet nga Bashkimi Europian.

Projekti sjell praktikat më të mira të Lituanisë dhe do të mbështesë zbatimin e legjislacionit të mbrojtjes së konsumatorit, në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Europian, në mënyrë që të kontribuojë në mirë-funksionimin e ekonomisë shqiptare të tregut dhe të nxisë konkurrencën, me konsumatorë të fuqizuar dhe me vetëbesim.

Projekti me një buxhet prej 250,000 euro, gjatë një periudhe gjashtë mujore, synon të përforcojë dhe të rrisë kapacitetet institucionale të strukturave shqiptare për zbatimin e legjislacionit të mbrojtjes së konsumatorit, përmes harmonizimit të praktikave përkatëse me praktikat më të mira të BE-së. Ky projekt, gjithashtu, do të zhvillojë më tej kapacitetet e institucioneve shqiptare dhe do të ndihmojë në rritjen e ndërgjegjësimit publik mbi të drejtat e konsumatorëve. Veprimtaritë mbi rritjen e ndërgjegjësimit do të kontribuojnë për një nivel më të lartë të ndërgjegjësimit të konsumatorit i cili, nga ana tjetër, nxit konkurrencën, meqenëse konsumatorët duke qenë të mirë-informuar dhe të fuqizuar, kthehen në shtysat kryesore të konkurrencës së ndershme.

Projekti do të zbatohet bashkërisht nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorit, Ministria e Financës dhe partnerët nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Lituanisë, Autoriteti Shtetëror i Mbrojtjes së të Drejtave të Konsumatorit dhe Agjencia Qendrore e Menaxhimit të Projektit e Republikës së Lituanisë.

E pranishme në takim, zv. Ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, znj. Adela Karapici, përshëndeti projektin dhe u shpreh se Shqipëria është e angazhuar në vijueshmëri për t’i dhënë konsumatorit shqiptar të njëjtat të drejta dhe mbrojtje që ka një konsumator i vendeve të Bashkimit Europian. Në këtë drejtim, sipas saj, sigurimi i një niveli të lartë të mbrojtjes së konsumatorëve është ndër prioritetet e qeverisë shqiptare.

