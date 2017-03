Vjedhja e 640 milionë lekëve, në gjyq dy ish-drejtuesit e lartë të CEZ

Përfundojnë hetimet dhe dërgohen për gjykim dy ish drejtuesit e lartë të CEZ, Jan Ivan e Jozef Hajasek. Prokuroria e Tiranës i akuzon për veprën penale të “mashtrimit” me pasoja të rënda, të kryer në bashkëpunim dhe me Kastriot Ismailaj.

Sipas prokurorisë te pandehurit kane krijuar një mekanizëm të tërë fiktiv që konsistonte në zvogëlimin e pasurisë së shoqërisë “Cez Shperndarje” me qëllim kalimin e këtyre parave te shoqëria “DIA”. Flitet për shumen e e mbi 640 milionë lekeve

Vjedhja e 640 milione lekeve- “I pandehuri K.I ne bashkepunim me te pandehurit J.H ( me detyre kryetar i Bordit te Drejtoreve dhe J.I (me detyre anetar i Bordit te Drejtoreve) duke perdorur te dhena te paverteta dhe dokumenta fiktive, kane mundur te vjedhin nga shoqeria “Cez Shperndarje” sh.a shumen 649, 803, 520 lek. Kjo vlere i eshte paguar shoqerise “Debt Internacional Advisory” (DIA) Ltd- dega Shqiperi per pune apo sherbime te cilat nuk rezultojne te jene kryer. Nga hetimi ka rezultuar se te pandehurit J.H dhe J.I kane qene ne dijeni te falsitetit te dokumentacionit te paraqitur nga i pandehuri K.I dhe me dashje kane prodhuar se bashku me kete te fundit dokumenta fiktive, per te justifikuar pagesen e faturave te leshuara nga shoqeria “DIA” per pune dhe sherbime te cilat realisht nuk jane kryer.

Prokuroria deklaron se nga teresia e te dhenave te administruara gjate hetimit te ketij proçedimi penal arrihet ne konkluzionin se qellimi i vetem i te pandehurit K.I nuk ka qene mbledhja e borxhit te shoqerise dhe as kryerja e ndonje pune reale, por vjedhja e parave te shoqerise “Cez Shperndarje”sh.a.

“Me date 01.09.2010 subjektet “Debt Internacional Advisory” Ltd-Dega Shqiperi dhe “Operatori i Sistemit te Shperndarjes” sh.a kane lidhur nje marreveshje per sherbimin e mbledhjes se borxhit. Objekti i kontrates ka qene detyrimi i te porositurit te mbledhe prej debitoreve te porositesit, me mbeshtetjen dhe shperblimin e porositesit te gjitha borxhet dhe kamatat qe kane kaluar afatin prej 90 ditesh, duke perdorur mjete juridike te pershtatshme. Kjo marreveshje eshte firmosur nga i pandehuri K.I, me cilesine e perfaqesuesit te shoqerise “Debt International Advisory” Ltd-Dega Tirane dhe te pandehurit J.H, me detyre Kryetar i Bordit Drejtues dhe J.I, me detyre anetar i Bordit Drejtues te “Operatori i Sistemit te Shperndarjes” Sh.a. Kontrata e pare nuk u miratua nga Keshilli Mbikqyres i shoqerise “Cez Shperndarje” sh.a dhe per kete arsye me date 01.02.2011, midis ketyre paleve eshte nënshkruar një marrëveshje e dytë me të njëjtin objekt dhe për një afat dy vjeçar. Kjo kontratë është zgjidhur ne muajin Tetor te vitit 2011.

Nga teresia e te dhenave te administruara gjate hetimit te ketij proçedimi penal arrihet ne konkluzionin se qellimi i vetem i te pandehurit K.I nuk ka qene mbledhja e borxhit te shoqerise dhe as kryerja e ndonje pune reale, por vjedhja e parave te shoqerise “Cez Shperndarje”sh.a. Per realizimin e qellimit te tij kriminal i pandehuri K.I ka patur si bashkepunetor te pandehurin J.H, me detyre Kryetar i Bordit Drejtues të kësaj shoqerie, të mbështetur edhe nga i pandehuri J.I. I pandehuri K.I duke përdorur të dhëna të rreme dhe dokumente fiktive, në bashkëpunim me të pandehurit J.H dhe J.I, ka përfituar në mënyrë të kundraligjshme shumen 649, 803, 520 lek duke shkaktuar pasoja të rënda për shoqërinë “Cez Shperndarje” sh.a dhe si rrjedhojë edhe për shtetin shqiptar, i cili në kohen e kryerjes së veprës penale, ka zotëruar aksione të kësaj shoqërie”.

Provat ku e mbeshtet akuzen prokuroria- Konkluzioni i mesiperm mbeshtetet ne keto fakte te vertetuara gjate hetimit te çeshtjes penale:

1) Paraqitja e të dhënave të rreme (gënjeshtra apo dokumente fiktive dhe te pavërteta) nga shtetasi K.I përpara nënshkrimit të kontratës së datës 01.09.2010, ne lidhje me strukturën dhe eksperiencën e shoqërisë “Debt International Advisory” si dhe të dhëna të tjera.

2) Paraqitja e të dhënave fiktive për punë të cilat nuk janë kryer realisht (raporti i identifikimit të debitorëve apo i ashtuquajturi “DIR”) dhe përfitimi në mënyrë të paligjshme i shumes se përafërt me 1.5 milion euro pikërisht për të ashtuquajturin “raporti i identifikimit te debitorëve”. Nga të dhënat e administruara gjatë hetimit të çështjes ka rezultuar e provuar se dokumenti “Debtor Identification Report” në fakt është një dokument tërësisht fiktiv, pra shoqëria DIA nuk ka kryer një punë konkrete për identifikim e debitorëve.

Raporti i Identifikimit te Debitorëve është në fakt produkt i thjeshte elektronik, i cili është nxjerrë duke përpunuar thjesht, në një mënyrë të ndryshme të dhënat ekzistuese (portofolet e debitorëve) që në atë kohe shoqëria ”, Cez Shpërndarje” sh.a ia kishte vendosur në dispozicion shoqërise “DIA”.

3) Paraqitja e të dhënave te tjera fiktive dhe te paverteta perpara lidhjes se kontrates se dates 01.02.2011, te cilat i janë përcjelle Këshillit Mbikqyrës së Shoqërisë në Pragë, i cili ka miratuar kontratën e dytë.

4) Paraqitja e te dhënave fiktive për punën e kryer pas lidhjes se marrëveshjes (kontratës) së dytë.

5) Moskryerja e asnjë investimi dhe mosblerja e asnjë mjeti apo pajisjeje me qellim kryerjen e sherbimit qe ishte marre përsipër te kryhej sipas kontratës së datës 01.02.2011.

Sipas prokurorisë me “veprimet e tyre te paligjshme te pandehurit kanë cënuar marrëdhëniet juridike të vendosura për të ruajtur të pacenuar pasurine, që ne rastin konkret i perket shoqerise “Cez Shpërndarje” sh.a, aksioner e së cilës ne kryerjen e veprës penale ka qene edhe shteti shqiptar”

“Bazuar ne analizën e të dhënave te administruara në këtë proçedim penal rezulton se i pandehuri K.I në bashkëpunim me të pandehurit J.H dhe J.I, kane kryer veprën penale te “mashtrimit” me pasoja te renda te parashikuara nga neni 143/2 (togëfjaleshi i fundit) te Kodit Penal ne te cilin parashikohet se: Vjedhja e pasurisë me anë të gënjeshtrës ose shpërdorimit të besimit dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.

Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim në dëm të disa personave ose më shumë se një herë,dënohet me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet dhe, kur ka sjellë pasoja të rënda, me burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet”.

30 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)