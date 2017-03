Vlorë, arrestohet 30-vjeçari i shpallur në kërkim për vrasje, pengmarrje e vjedhje

Policia e Vlorës ka arrestuar një person të shpallur në kërkim për disa vepra penale. në pranga ka rënë shtetasi Klejvis Gjatari, 30 vjeç, banues në Vlorë.

Policia e Vlorës bën me dije se ky shtetas është autorë i ngjarjeve të listuara si më poshtë:

– Në Shtator të vitit 2012, është shpallur në kërkim për veprën penale “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit” në Kavajë, për të cilën është dënuar me 4 vite e 10 muaj burg.

(Vend në të cilin vuante dënimin për “Armëmbajtje pa leje” dhe “Kanosje”).

– Në Maj të vitit 2016, është autorë i ngjarjes së ndodhur në “Plazhin e Ri”, ku në bashkëpunim me shtetasit D.Rrapaj dhe A.Gjatari, kanë marrë me forcë në mjetin e tyre shtetasin Y.K., duke e kanosur atë me armë zjarri.

(Ngjarje për të cilën i është caktuar masa e sigurisë “Arrest në burg” për veprat penale “Heqja e paligjshme e lirisë”, “Armëmbajtje pa leje”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike”, “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë”).

– Në Tetor të vitit 2016, është autorë i ngjarjes së ndodhur në lagjen “Pavarësia”, ku për motive të dobëta, në një lokal ka plagosur me armë zjarri shtetasin F.M.

(“Vrasje me dashje, e mbetur në tentativë”, “Armëmbajtje pa leje”).

– Në Tetor të vitit 2016, është autorë i ngjarjes së ndodhur në lagjen “Ujë i ftohtë”, ku në bashkëpunim me shtetasin O.Shehu, i kanë vjedhur me dhunë shtetasit F.M., automjetin tip Audi, dhe kanë tentuar ta vrasin me armë zjarri këtë të fundit.

(Ngjarje për të cilën i është caktuar masa e sigurisë “Arrest në burg” për veprat penale “Vrasje me dashje, e mbetur në tentativë”, “Armëmbajtje pa leje”, “Vjedhje me dhunë, e kryer në bashkëpunim”).

– Në Dhjetor të vitit 2016, është autorë i ngjarjes së ndodhur në lagjen “Ujë i Ftohtë”, ku në bashkëpunim me persona të tjerë, i ka marrë me dhunë në rrugë shtetasit V.F., automjetin tip Benz në pronësi të këtij të fundit.

(“Vjedhje me dhunë, e kryer në bashkëpunim”).

Gjithashtu, ky shtetas figuron person me precedent kriminal dhe penal në shtetin Italian, për veprën penale të “Vrasjes”.

Nga hetimet e kryera, për shkak të probleme me drejtësinë shqiptare dhe të huaj, ky shtetas ka përdorur disa gjeneralitete të tjera si: Erion GJATARI, Eri GJATA, Erion SUAL.

Dyshohet se ky shtetas gjatë kohës që ka qenë në kërkim është përfshirë në vepra të tjera të rënda kriminale, për të cilat Policia e Vlorës po punon intensivisht për dokumentimin e plotë ligjor të tyre.

30 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)