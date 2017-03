Basha: PD dhe Europol do konfiskojnë paratë e politikanëve

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, nga çadra e protestës sërish ka këmbëngulur në qëndrimin e tij për të mos u futur në zgjedhjet elektorale të 18 qershorit, nëse nuk ka një qeveri teknike. “Ky është mesazhi që kemi dhënë çdo ditë dhe që e përsëris edhe sot. Beteja do vazhdojë deri në garantimin e zgjedhjeve të lira. Shumë kush është i bindur që kjo qeveri e rënë moralisht do të bjerë edhe juridikisht.

Nuk ka qeveri kukull sepse në këtë beterja nuk jemi për veten tonë, për karriget tona, për fatin e Partisë sonë por për fatin e shqiptarëve të ndershëm. Nuk pranojmë një qeveri teknike fasadë, për t’i hedhur hi sy shqiptarëve. Qeveria teknika është kushti që ne të futeni në zgjedhje të lira e të ndershme. Zgjedhje të lira do të thotë zbatimi deri më një të ligjit të dekriminalizimit. Në Maltë takova drejtorin e Europolit, që kam bashkëpunuar ngushtë për heqjen e vizave për shqiptarët kur isha ministër i Brendshëm. Kërkova një protokoll të ngushtë bashkëpunimi që do të marrë shenjat e gishtave të politikanëve kriminelë brenda ditës. Kjo nuk shfaqje, është luftë dhëmbë për dhëmbë me krimin në politikë dhe në politikën e inkriminuar”, tha Basha.

Çështja e dytë që kam diskutuar me drejtorin e Europolit ka të bëjë me paratë që politikanët iu kanë vjedhur shqiptarëve. Nuk do paguajmë kompani të shtrenjta për të gjurmuar paratë e vjedhura të shqiptarëve, por në bashkëpunim me Europolin,do t’i gjurmojmë deri në ishujt më të largët dhe do ua konfiksojmë paratë e vjedhura të shqiptarëve. Bëhuni gati që paratë që iu keni vjedhur shqiptarëve t’ia dorëzoni deri më një”, tha Basha.

31 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)