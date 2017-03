LSI kundër zgjedhjeve në Kavajë: PS do ta udhëheqë vetë garën

Lëvizja Socialiste për Integrim vijon të mbetet e palëkundur nga qëndrimi i saj se zgjedhjet e pjesshme lokale në Kavajë janë një çështje e aleatit qeverisës, Partisë Socialiste.

Një ditë pas deklaratës së nënkryetarit të partisë, Luan Rama, të njëjtin qëndrim ka mbajtur sot edhe Ministri i Drejtësisë, Petrit Vasili, i cili ka thënë se garën për Kavajën do ta udhëheqë PS-ja.

“Ndaj të njëjtin qëndrim me Luan Ramën, garën për zgjedhjet në Kavajë do ta udhëheqë PS-ja, – u shpreh Vasili. – LSI nuk do të shkojë në zgjedhjet e Kavajës, pasi kandidati i mëparshëm ka pasur probleme me ligjin. Megjithatë, ne do t’i qëndrojmë deri në fund marrëveshjes me Partinë Socialiste”.

Lidhur me ecurinë e koalicionit dhe nëse do të ketë konfirmim të marrëveshjes mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, ai tha se e rëndësishme është që marrëveshjet të jetë e ndershme.

“Më e rëndësishme është që marrëveshjet të jenë të ndershme. Duhet t’i qëndrojmë marrëveshjes deri në fund”, deklaroi ai, ndërsa nesër është 1 prilli, dita kur dy partitë bashkëqeverise katër vite më parë zyrtarizuan koalicionin.

31 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)