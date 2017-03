Meta: Ligji i Arsimit të Lartë nuk arriti suksesin që prisnim

LSI ka prezantuar sot para të rinjve platformën e re për arsimin në vend. Në takimin e organizuar ishte i pranishëm edhe kreu i Kuvendit Ilir Meta. Në fjalën e mbajtur Meta theksoi se ligji i Arsimit të Lartë nuk arriti suksesin që pritej.

“Ligji për arsimin e lartë ishte një ligj me qëllime pozitive dhe i dha një goditje serioze atij arsimi fiktiv të lartë i cili cenonte cilësinë e dijeve por edhe të besimit të të rinjve tek vlera e diplomës së tyre, por njëkohësisht ne jemi të ndërgjegjshëm që nuk kemi arritur atë sukses që është pritur dhe kërkuar dhe kjo ka ndodhur për arsye se ne edhe kur i bëjmë ligjet e mira, çalojmë në zbatimin e tyre.

Pra që tek aktet nënligjore, që tek bashkëpunimi deri në zbatim me të gjithë grupet e interesit dhe me radhë. Për koherencë LSI e ka ngritur këtë shqetësim, edhe përpara se të miratohej edhe kur është miratuar. Për ne çështja e suksesit të një ligji nuk ka të bëjë thjesht me statistikat sesa studentë ngelën të kënaqur apo të pakënaqur, por për ne është e rëndësishme, suksesi është që asnjë i ri dhe e re të mos ndihet i lënduar në mënyrë të pa drejtë nga një reformë. Është e rëndësishme të reflektohen të gjitha ato opinione dhe shqetësime që janë shprehur edhe nga universitetet, edhe nga studentët dhe unë besoj se kjo është e rëndësishme.

Do të mbështesja idenë që kemi nevojë për një sistem sa më të integruar dhe të unifikuar, që nga sistemi parashkollor dhe atë universitar”, deklaroi Meta.

