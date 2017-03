Vogëlushja i shkruan kryebashkiakut: Si i bëhet që të punoj në vendin tënd

I ka idetë shumë të qarta vogëlushja Nicole, e cila është vetëm 7 vjeçe. Kur të rritet dëshiron që të bëhet kryebashkiake, kështu që mori një laps dhe një letër dhe i shkroi kryebashkiakut italian të Barit, Antonio Decaro për t’i kërkuar disa sqarime lidhur me profesionin.

Këtë fakt e ka bërë të ditur vetë Decaro nëpërmjet një postimi në Facebook ku publikoi letrën e vogëlushes italiane, të cilën noa.al e sjell të plotë më poshtë.

“I dashur kryebashkiak, unë jam Nicole dhe jam 7 vjeçe. Edhe unë dua të punoj si kryebashkiake kur të rritem. Më thuaj cilën shkollë të ndjek për t’u bërë kryebashkiake. Kur të bëhem kryetare e bashkisë, do të pastrojë rrugët dhe do lyej pallatet. Po t’i them këto gjëra që ti bësh ti dhe të mos i bëj unë. Po a të ha shumë kohë puna e kryebashkiakut? Sepse unë të mërkurën dhe të premten kam kurs kërcimi. Kam shumë ide, vetëm se nuk ka vend për t’i shkruar të gjitha. Po sa kohë mund të rrish në shtëpi? Shpresoj që të votohem, ti mund të më votosh të lutem?”.

Decaro shkruan në postim, “Unë e kam zgjedhur se kë do votoj në administratë pas disa vitesh. Quhet Nicole, është 7 vjeçe dhe e ka qysh tani programin e saj, por mos i lini takime të mërkurë dhe të premte pasi ka kërcim”.

Ai i përgjigjet Nicole duke i thënë se puna e kryebashkiakut është shumë impenjative dhe se nuk i mbetet shumë kohë për të kaluar në shtëpi, por e cilëson se është puna më e bukur në botë.

“Shpresoj që ti të arrish synimin tënd. Gjithsesi unë të garantoj, do të votoj”, shkruan kryebashkiaku i Barit.

31 mars 2017 (gazeta-Shqip.com)