‘Dorëzohet’ Rama: Sapo ka përfunduar përgatitja për krijimin e qeverisë teknike

Kryeministri Edi Rama nuk ka harruar të ‘qerasë’ ndjekësit e tij në rrjetin social Facebook me një rrenë, pikërisht sot në ditën e tyre, 1 prill. Në një postim në faqen e vet në FB, në vend të rubrikës së rij AMACORD, Rama shkruan se ky do të jetë edicioni i fundit i rubrikës së tij ‘për shkak se sapo ka përfunduar përgatitja për krijimin e qeverisë teknike dhe kjo rubrikë do të mbyllet’.

Më tej kryeministri nxiton të sqarojë se në ditën e rrenave të gjithë e kanë të drejtën ta bëjnë një shaka, ndërsa nuk ngurron ta quajë çadrën e PD një statujë prej hallve, duke cituar Faik Konicën.

“Të dashur miq, ky i sotmi është edicioni i fundit i rubrikës Amarcord! Sepse sapo ka përfunduar përgatitja për krijimin e qeverisë teknike dhe kjo rubrikë do të mbyllet, bashkë me këtë faqe!

Lamtumirë!!!….

(Sot, gjithkush mund të thurrë një rrenë, me lezet për të tromaksur një çast miqtë me hilaritet? Helbete, dita e rrenave është dhe nuk bëhet qameti! Po sa për rrenat e çdo dite tjetër, mos e çani kokën. Nuk ka çadër që ia fsheh mërzinë dhe ia mbron rrenës statujën, prej diellit të së vërtetës? Siç e thotë Konica diku, ngaqë statuja nuk ish as mermeri as bronzi, po prej hallve, ngjau një gjë e mërzitur. Dhe hallva nisi të shkrijë nën rrezet e diellit?)”, shkruan Rama.

1 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)