Ky artist do të ju largojë stresin (Video)

America Got Talent është një nga emisionet më të ndjekura nw SHBA. Ky show është një mundësi e shkëlqyer që njerëz të cilët dinë të bëjnë gjëra të veçanta, mund të rrisni shkallët e karrierës në mënyrë të beftë.

Juria dhe auditori përballen me njerëz të çuditshëm, që bëjnë art. Kjo është edhe arsyeja se pse ky emision ndiqet me kaq shumë entuziazëm. Padyshim videoja që do të ju paraqesim tani është mjaft komike, që do të ju bëjë juve të buzëqeshni dhe të largoni stresin. Artisti shfaqet në skenë me disa maskota dhe interpretojnë së bashku me ato. Për më tepër po ju lëmë që të shijoni videon.

1 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)