Mace të tillë nuk keni parë ndonjëherë (Foto)

Asnjëherë nuk keni parë një mace me gëzof të tillë dhe që duket si i pavërtetë. Njihuni me Bone Bone nga Tajlanda, i cili ka përmasa gjigande. Ai jo vetëm që është kaq i ëmbël dhe me një super gëzof, por është praktikisht macja më e famshme në Tajlandë dhe ka 30 mijë ndjekës në Instagram.

Bone Bone kënaqet duke bërë aventura të ndryshme, si ngjitja e pemëve në park, ku në shpinë mban edhe një çantë të vogël, ngjyrë të verdhë me gjemba. Por, atij nuk i pëlqejnë përkëdheljet dhe ai bezdiset sa herë që njerëzit e ndalojnë në rrugë ku kërkojnë që të bëjnë foto me atë. Kënaqësia më e madhe e Bone Bone është dushi, pavarësisht se macet e kanë shumë frikë ujin. Ai qëndron në këmbë, kur pronarja e tij e lan dhe duket mjaft i relaksuar.

1 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)