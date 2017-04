Basha tek memoriali i 2 Prillit: Amaneti i 4 heronjve të demokracisë do kryhet deri në fund

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ishte ditën e sotme në Shkodër, ku vizitoi memorialin e 2 Prillit, kushtuar 4 heronjve të demokracisë, Arben Broci, Bujar Bishanaku, Besnik Ceka dhe Nazmi Kryeziu, të cilët u vranë më 2 prill të vitit 1991 duke kërkuar demokracinë.

“Mirenjohje perjete per 4 heronjte e demokracise Arben Broci, Bujar Bishanaku, Besnik Ceka dhe Nazmi Kryeziu, qe 26 vite me pare luftuan per lirine me cmimin me te madh, me jeten e tyre. Amaneti i tyre do të kryhet deri në fund”, tha Basha.

