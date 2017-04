Më pak vdekje në rrugë

Tremujori i fundit i 2016 ka shënuar një rënie të numrit të aksidente krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Paralelisht me aksidentet ka rënë dhe numri i personave të aksidentuar me 6,2%,, kurse ulja e numrit të personave që kanë humbur jetën është edhe më i madh krahasuar me tremujorin e fundit të 2015, duke shënuar 12,8% më pak.

Nga 531 aksidente që u shkaktuan në tetor dhjetorin e 2016, 436 kishin si fajtor drejtuesit e mjeteve kurse në 95 raste shkaktarë ishin këmbësorët.

Shumica e aksidenteve kanë ndodhur në rrugët kombëtare dhe ato urbane. Instituti i statistikave nuk jep arsyet për rënien e numrit të aksidenteve, por gjatë vitit që shkoi u rritën masat ndëshkuese në kodin rrugor për shkeljet në qarkullim dhe është rritur numri i gjobave të vëna.

Efektet besohet se kanë dhënë edhe zbatimi i patentës me pikë, që ka filluar që në mesin e 2015-ës.



2 prill 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH