Partizani merr tre pikë të “arta”

Ka përfunduar me fitoren 1-0 të Partizanit, superndeshja e luajtur në “Selman Stërmasi”, ndaj Skënderbeut.

Ndeshja ishte emocionuese dhe shumë e luftuar që në fillim, duke u karakterizuiar nga ndërhyrje të rënda dhe shumë kontestime për vendimet e gjyqtarit kryesor, Koçi.

Në minutën e 39 Batha shënoi golin për Partizanit, pas një aksioni të bukur të skuadrës së Starovës.

Me këtë rezultat mbyllet pjesa e parë, ndërsa në pjesën e dytë, Skënderbeu bën gjithçka për të gjetur golin e barazimit. Gjithsesi, fati nuk ka qenë me korçarët, të cilët shpërdoruan shumë raste, veçanërisht me Salihin.

Katër minutat shtesë nuk sollën asnjë ndryshim dhe Partizani mori tre pikët, të cilat bëhen shumë të rëndësishme, sepse u fituan përballë një rivali direkt.

Si Partizani, edhe Skënderbeu, janë ekipet që bashkë me Kukësin, do të diskutojnë fitoren e titullit kampion.

2 prill 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH