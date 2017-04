Shkodër, tre persona plagosin me armë zjarri një 21-vjeçar

Një person është plagosur me armë zjarri në Shkodër. Policia lokale bën me dije se ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme, ku pas një konflikti për motive të dobëta me tre shtetas të panjohur, njëri prej tyre ka qëlluar me armë zjarri pistoletë, duke e plagosur në pjesën e legenit shtetasi S.Sh. 21 vjeç, banues në lagjen “10 Korriku” Shkodër.

I dëmtuari ndodhet në Spitalin Rajonal Shkodër për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore jashtë rrezikut për jetën.

Policia bën me dije se janë ngritur pika kontrolli dhe po bëhet krehja e zonës me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve dhe vënien para përgjegjësisë penale.

Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprat penale “Vrasja me dashje e kryer në bashkëpunim” e “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.

2 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)