“Top Awards”, Dhurata Dora në vend të parë, i merr kreun Era Istrefit

Një “luftë” e heshtur ka nisur në klasifikimin e “The Top List”, mes Dhurata Dorës dhe Era Istrefit.

Ndërkohë që Dhurata Dora dhe Dj Geek, me këngën e tyre “Ayo”, qëndronin për dy javë rresht në krye të Top Listës, publikimi i projektit të ri të Era Istrefit në bashkëpunim me Felix Snow, “Redrum”, arriti ta mposhtë “Ayo”, duke bërë që për tre javë rresht të kryesonte klasifikimit.

Por këtë javë fansat e Dhuratës dhe Dj Geek kanë dhënë maksimumin e tyre, ku përmes votave, kanë rivendosur hitin e dyshes sërish në vend të parë, duke mposhtur Era Istrefin, e cila për këtë javë ka humbur 7 pozicione nga java e kaluar.

Kjo javë ka sjellë një lumë ndryshimesh sa i përket renditjes së këngëve si dhe prurjeve të reja.

“Vec ty” e Dhurata Dorës, është projekti muzikor që është ngjitur me më shumë pozicione në listë, ekzaktësisht me 19 vende, ndërsa kënga që ka zbritur më shumë është bashkëpunimi i Getinjo dhe Kidës, “Ku je” me -36 pozicione.

Katër prurje të reja janë futur në klasifikimin e 50 këngëve më të bukura të muzikës moderne shqiptare, duke lënë jashtë disa prej projekteve më jetëgjatë të listës.

Ju mund të vazhdoni të votoni të preferuarit tuaj në faqen zyrtare të “Top Awards”: topawards.top-channel.tv. Gjithashtu po në këtë adresë, mund të na sugjeroni këngët që mendoni se duhen të jenë pjesë e këtij klasifikimi.

Ky është klasifikimi zyrtar i “The Top List”, Top Awards, java 68:

1. Dhurata Dora ft. Dj Geek – Ayo

2. Capital T ft. Macro & Dj Nika – C’est La Guerre

3. Samanta ft. 2Ton – Bashk’

4. Andrra – Kalle Llamen

5. Kida – Anderr

6. Shpat Deda – Ninulle

7. ButrintImeri – E jona

8. Era Istrefi ft. Felix Snow – Redrum

9. Dhurata Dora – Vec Ty

10. FamiliaIdeale – Jashte

11. Hitboyz – Knej nga Durrsi

12. Ledri Vula ft. Lumi B – Krejt shokt e mi

13. Majk ft. Onat – Le t’xhelozojn

14. Majk – Fund

15. Gjiko – Yjet Nalt

16. Elvana Gjata ft. Capital T & 2po2 – Lejla

17. Alban Skenderaj – Dikur

18. Olidena ft. Sergio – Ajer

19. Majk – Kcen

20. Ledri Vula – A jena mire

21. Alban Skenderaj – Stoli i Trendafilave

22. Dafina – Four Season

23. Ronela Hajati –Mos ik

24. Mozzik ft. Arta – Kom Dasht

25. Renis Gjoka – Sot

26. Stresi – Mos u Dorzo

27. Ledri Vula – Kings

28. Ermal Fejzullahu ft. Nora Istrefi – Hije

29. 2po2 ft. Unikkatil – Kryt Nalt

30. Argjentina Ramosaj–Pse

31. Era Istrefi – Bonbon

32. Elinel – Qmos (Predator)

33. Mc. Kresha& Lyrical Son ft. Ledri Vula – Hip Hop

34. Ylli Limani – Shiu

35. Stine – Bela

36. Soni Malaj – Pergjithmone

37. Besa ft. Flori – 123

38. Enxhi Nasufi – JOJO

39. Stine – Mama

40. Besa – Kokeforte

41. Stanaj – Romantic

42. Ana Bakaj – Reckless

43. Blunt ft. Real –Suzi

44. Bjoken Lako – Sekret

45. Alban Skenderaj % Dalool – 1000 Premtime

46. Edona Vatoci – Miremengjes

47. Dren Abazi& ZZO – Kur je me mua

48. Getinjo ft. Kida – Ku je

49. Sant&Marly – DMPL

50. SKIVI -LLAFI

Out

Gjiko – Je Shku

Xhensila ft. Kida – Uh Baby

Ghetto Geasy feat Majk – Ajo

Xuxi – Seven Days

In

Alban Skenderaj & Dalool – 1000 premtime

Besa – Kokeforte

Sant&Marly – DMPL

Skivi – Llafi

2 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)