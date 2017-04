Darka Rama-Meta, Basha: Peshku është qelbur nga koka me kohë

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka reaguar lidhur me darkën e konsumuar dje mes kryeministrin Edi Rama dhe kreut të Kuvendit, Ilir Meta në një lokal në zonën e Pazarit të Ri.

Basha ironizoi duke i quajtur dy bashkaletët tregtarë: “Komentet për markatën merrini tek tregtarët. Peshku është qelbur nga koka me kohë”, tha Basha.

Basha-Ramës: Do të humbësh gjithçka me republikën e re. Të gjithë humbën me ty

Në fjalën e tij të përditshme përpara mbështetësve të PD në çadrën para Kryeministrisë, Basha akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama se në qeverisjen e tyre 4-vjeçare, jo vetëm nuk e përmirësuar jetën e shqiptarëve duke hapur, siç pretendojnë 195 mijë vende punë, por detyruan 200 mijë shqiptarë të ikin nga shtëpitë e tyre për shkak të pamundësisë.

“Çdo ditë në këtë shesh ne konfirmojmë vendimin e marrë më 18 shkurt, vendim pa kthim. Çdo ditë është e nevojshme të kujtojmë arsyet e thella që e sollën vendin këtu. Shqiptarët janë më të bashkuar se kurrë. Kjo s’do të thotë se vijmë këtu me naivitetin se gjithçka ishte parajsë para tre vjetësh e gjysmë, por pyetjet më të thjeshta marrin të njëjtën përgjigje. A kemi sot fuqi blerëse më të larët se më parë? A paguani më pak taksa? E paguani më lirë energjinë, faturën e ujit? A keni shanse të më mëdha për punësim? Këta thonë se kanë hapur 195 mijë vende pune, 200 vende pune të reja çdo ditë. Por sot kanë 200 mijë shqiptarë që kanë lënë vendin, shifër kjo jo e PD por e BE. Ata janë produkt i një Shqipëri te varfëruar, shpunësuar e përballur me arrogancën e një pushteti çnjerëzor. Edhe të djathtë edhe të majtë kanë humbur njëlloj nga kjo qeveri. Kanë mbyllur 27 mijë biznese çdo vit, kanë rritur faturat e energjisë;

1,2 mld euro për shëndetësinë falas që sot është në gjendje më të mjerë se ç’ishte, kanë dyshuar tarifat e studimit për studentët, e kanë mbushur vendin me drogë, sot rrezikojmë edhe rikthimin e vizave pasi ky kryeministër e ka kthyer vendin në delen e zezë të Europës dhe vetë ka fshehur qindra miliona euro në offshore. Edi Rama, do të humbasësh gjithçka me republikën e re”, tha Basha.

3 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)