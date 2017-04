Dëmtohet edhe Muller, Bayern në telashe

Të tjera telashe në horizont për Carlo Ancelottin. Bayern Munich në fushë po shkëlqen dhe trajneri italian duhet të ndihet krenar për rezultatet që po arrin skuadra e tij gjatë kësaj periudhe. Megjithatë problemet më të mëdha janë në infiermieri. Pas portierit Manuel Neuer dhe brazilianit Douglas Costa, në listën e lojtarëve të dëmtuar së fundmi ka përfunduar edhe Thomas Muller. I pari ka kryer një operacion në këmbë para pak ditësh dhe do ti duhet minimalisht edhe 1 javë kohë të kthehet në dispozicion të skuadrës. Douglas Costa nga ana tjetër, ka probleme në gju dhe me shumë mundësi do të humbasë edhe sfidën e parë të cerekfinaleve të Championsit ndaj Realit të Madridit.

Ndërkohë sulmuesi Thomas Muller autori i një dygolëshi në sfidën e fundit ndaj Augsburgut ka pësuar një dëmtim dhe do të humbasë dy sfidat e ardhshme të Bundesligës, duelin e mesjavës ndaj Hoffenheim-it dhe klasiken ndaj Dortmundit që do të zhvillohet në fundjavë. Në lidhje me dëmtimin e Muller-it, Ancelotti këtë të Hënë u shpreh se lojtari ka nevojë për disa ditë pushim dhe gjasat janë që të rikthehet në dispozicion të ekipit për sfidën ndaj Realit në Champions por ekziston mundësia që rikuperohet që për takimin kundër Borussias. Përsa i përket portierit Neuer, trajneri italian shtoi se shtatlarti 31-vjecar do të pushojë edhe për 2 apo 3 ditë për të qenë i gatshëm për Dortmundin, ndërsa Douglas Costa ka disa shpresa për të luajtur mesjavën e ardhshme ndaj Realit. Ndaj Hoffenheim-it, Ancelotti konfirmoi edhe mungesën e mesfushorit Thiago Alcantara i cili do të lihet pushim nga trajneri.

3 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)