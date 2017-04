FA përmirësojë infrastrukturën në fshatrat e Matit

Forcat e Armatosura kanë përfunduar punimet për përmirësimin e infrastrukturës në disa fshatra të Njësisë Administrative Komsi të Bashkisë së Matit.

Në fshatin Muzhakë, Forcat e Armatosura kanë hapur një kanal kullues me qëllim shmangien e përmbytjeve të përvitshme të një pjese të këtij fshati dhe tokave bujqësore përreth tij. Kanali i gjatë rreth 1.3 km dhe i bllokuar prej thuajse 40 vitesh, ishte një kërkesë e hershme e banorëve të këtij fshati dhe Prefekturës së Dibrës.

Në përfundimin e punimeve atje, ishte e pranishme edhe ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli, e cila vlerësoi punën e Forcave të Armatosura dhe rëndësinë që hapja e këtij kanali ka për banorët.”Ministria e Mbrojtjes dhe FA kanë punuar pa reshtur që me marrjen e kërkesës për të hapur këtë kanal, i cili do të mundësojë mospërmbytjen e të gjithë kësaj zone këtu, nga shirat apo përmbytjet, që janë më shumë se frekuente në këtë zonë. Falë kësaj pune të jashtëzakonshme në kohë rekord, këto fshatra përreth, sidomos Muzhaka, do të kenë mundësinë që ujin ta përdorin për të mbjellat dhe jo për ta hequr nga shtëpitë e tyre kur bie me furi. Ndërkohë, FA kanë bërë edhe një rrugë rreth 1 km për të mundësuar lëvizjen e fshatrave përreth, me qëllim lehtësimin e çuarjes së fëmijëve në shkollë, e shkuarjes së njerëzve për nevoja të urgjencës në qendra shëndetësore, apo më shumë se kaq”, – tha ministrja Kodheli, e cila theksoi edhe vendosmërinë e Forcave të Armatosura për t’i çuar deri në fund punët që marrin përsipër.

Po në fshatin Muzhakë të Njësisë Administrative Komsi, Forcat e Armatosura kanë hapur edhe një rrugë prej gati 1 km, e cila më parë ishte një shteg dhe përshkohej vetëm në këmbë.

Gjithashtu, në këtë njësi administrative, Forcat e Armatosura bënë të mundur sistemimin dhe hapjen e rrugës prej rreth 3.5 km të fshatit Frankth, i cili shpesh izolohej për shkak të rrëshqitjes së dherave. Gjatë bisedës me banorët e këtij fshati, ministrja Kodheli i siguroi ata për gatishmërinë që Forcat e Armatosura do të vijojnë të kenë sa herë të jetë e nevojshme.

3 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)