Fitore bindëse e Vuçiç në zgjedhjet presidenciale, merr 55% të votave

Kryeministri i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, shpalli fitoren në zgjedhjet presidenciale të së dielës. Nga votat e numëruara, ai fitoi mbi 55 për qind.

“Fitorja ime është e qartë si kristal. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për ne, e cila tregon se çfarë drejtimi duhet të marrë Serbia”, tha Vuçiç, i cili është zotuar se do ta anëtarësojë Serbinë në Bashkimin Evropian, por edhe do të forcojë edhe marrëdhëniet me Rusinë.

Në Kosovë, rreth 39 për qind e qytetarëve serbë me të drejtë vote morën po ashtu pjesë në zgjedhjet presidenciale serbe që u organizuan në territorin e Kosovës.

Procesi i grumbullimit të votave u udhëhoq nga misioni i OSBE-së në Kosovë, që hapi 4 qendra dhe 16 degë në veri dhe jug të vendit.

OSBE-ja dhe Policia e Kosovës e cilësuan të qetë dhe pa probleme gjithë procesin e grumbullimit të votave.

Në mbyllje të procesit të votimit, kutitë u dërguan në Serbi për shkaqe sigurie.

Zgjedhjet presidenciale serbe u zhvilluan në territorin e Kosovës sipas një marrëveshjeje të arritur me misionin e OSBE-së dhe Qeverinë e Kosovës.

3 prill 2017