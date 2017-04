Përveç shkollës 9-vjeçare, Kombinati edhe me treg të ri

Shkolla 9-vjeçare “Betim Muço” në Kombinat do të jetë gati në shtator për të pritur 1200 nxënës, të cilët në sezonin e ri shkollor do të studiojnë me kushte moderne. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, inspektoi sot punimet që po ecin me ritme të shpejta dhe theksoi se projekti për ndërtimin e 20 shkollave në kryeqytet do të zgjidhë përfundimisht mësimin me dy turne.

“Shkolla ‘Betim Muço’ është lajm i mirë jo vetëm për Kombinatin dhe lagjen, por besoj edhe një lajm fantastik për prindërit e 1200 nxënësve që do ta frekuentojnë atë”, tha Veliaj. Ai nënvizoi se në përfundim të punimeve, shkolla do të ketë edhe tre terrene sportive, të cilat do jenë në shërbim të nxënësve dhe komunitetit. “Do jetë një shkollë me të njëjtën cilësi si brenda, ashtu edhe jashtë. Do të jetë shkolla e parë në Tiranë me terrene sportive të bëra nga zero me standarde olimpike dhe besoj se përtej 1200 nxënësve që do të frekuentojnë shkollën, ato do të jenë një aset dhe pasuri për të gjithë komunitetin këtu”, tha ai.

Gjithashtu, kryebashkiaku Veliaj deklaroi se Kombinati do të kthehet në një nga poliqendrat e kryeqytetit, duke bërë të ditur se shumë shpejt do të nisë puna edhe për transformimin e tregut të kësaj zone sikurse Pazari i Ri.

“Kemi marrë disa vendime të tjera, për ta kthyer Kombinatin në një zonë të poliqendrave të Tiranës. Së pari, shkolla dhe së dyti, tregu këtu pranë. Në Kombinat, shumë prej atyre që ushtrojnë aktivitetin tregtar e bëjnë këtë në kushte johigjienike, buzë rrugës, nëpër cepa pallatesh. Kjo nuk është normale. Do të bëjmë të njëjtin transformim, siç bëmë me “Pazarin e Ri”, edhe në Kombinat, me një treg modern”, nënvizoi Veliaj.

Shkolla 9-vjeçare ‘Betim Muço’ do të ketë 27 klasa dhe 6 laboratorë, dhe do mbulojë nevojat e 1200 nxënësve. Shkolla do të ketë gjithashtu një palestër, por edhe 3 terrene sportive të jashtme, të cilat përveç shkollës do t’i shërbejnë gjithë zonës së Kombinatit.

3 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)