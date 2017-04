Ahmetaj: Në mandatin e dytë nga PS, rritja ekonomike 5.5 %

Ministri i Financave, Arben Ahmetaj tha se vijimi i reformave në mandatin e dytë të qeverisjes nga Partia Socialiste do të çojë në një rritje ekonomike prej 5.5 % në fund të vitit 2021. Kwtw zotim ministri e bwri gjatë një konference për shtyp, ndërsa shprehu bindjen se aleanca do të ketë një mandat të dytë qeverisës. Sipas Ahmetajt bazë për këtë rritje ekonomike mesatarisht 4.5 % në katër vitet e ardhshme, është rritja ekonomike prej 3.46 % në fund të vitit 2016, si dhe vijimi i reformave si ajo në drejtësi.

“Dua të theksoj se rritja ekonomike prej 3.46 % është shumë, krahasuar me çka e nisëm, e katërfishuam rritjen ekonomike, ndërkohë që e gjetëm të falimentuar me pamundësi për të paguar detyrimet. Sot buxheti i shtetit del me sufiçit primar dhe ka filluar ulja e borxhit dhe do të vijojë drejt 45 % në fund të mandatit tonë të dytë”, deklaroi ai.

Sipas tij, reforma në drejtësi është kyçe dhe ata që e pengojnë zbatimin e saj, pengojnë rritjen e mirëqenies e punësimin e qytetarëve.

Por, ministri Ahmetaj pohoi se çdo situatë artificiale e cenon rritjen ekonomike. “Ajo që ndodh te çadra sërish e dëmton imazhin e besimin e aktorëve ekonomike të ekonomia, cenon rritjen ekonomike, mirëqenien e punësimin”, theksoi ai.

Ministri Ahmetaj po ashtu bëri të ditur se ka përfunduar vlerësimi i ofertës së pa kërkuar për ndërtimin e rrugës së Arbrit nga kompania dhe dje ministria e Financave ka miratuar edhe futjen e investimit në buxhetin afatmesëm. Në këtë mënyrë, sqaroi Ahemtaj, i hapet rruga vendimmarrjes për bonus nga kompania. “Qarku i Dibrës do të ketë një nga kantieret më të mëdhenj shumë shpejt”, siguroi ministri Ahmetaj.

Ministri foli po ashtu edhe për rritjen e pagës minimale. Sipas tij, brenda dy javëve do të ketë një vendim, por tha ai, rritja nuk do të jetë 27 mijë lekë sa ç’është kërkuar. “Do të ketë një rritje, jo për efekt të kontributit por është e lidhur me konkurueshmërinë në rajon dhe produktivitetin e forcës së punës”, tha ministri

