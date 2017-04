Blushi: Meta të kërkojë mocion mosbesimi për qeverinë

Kreu i LIBRA-s Ben Blushi është i bindur se një qeveri me Edi Ramën si kryeministër, është opsioni më i pamundur për të çuar përpara Shqipërinë dhe për të zgjidhur krizën politike në vend.

Ben Blushi i ka propozuar kreut të LSI-së Ilir Meta, se duhet të jetë ai që duhet të çojë në mocion qeverinë Rama, dhe nëse diçka e tillë bëhet, dy votat e LIBRA-s do të jenë pro rrëzimit të kryeministrit.

“Kriza sot është më e thellë se dje dhe nesër do të jetë akoma më e rëndë se sot. Fatkeqësisht ne kemi pushtuar veten! Krimi, korrupsioni dhe padrejtësia janë armiq që duhen mundur. LIBRA do të hyjë në zgjedhje por duket sikur zgjedhje nuk ka, apo se mund të shtyhen. Kush i bën zgjedhjet në Shqipëri? Partitë e vjetra! Këto parti janë treguesit më të qartë të dështimit spektakolarë për t’i dhënë të drejtën e votës shqiptarëve”.

“I them të gjithë atyre që kanë votat në Parlament, përfshi dhe LSI-në, që është gjysma e qeverisë, që nëse duan të bëjnë mocion për të rrëzuar qeverinë ne do jemi me votat tona pro”, – shtoi.

Nga ana tjetër, Blushi është dakord për një dialog politik për zgjidhjen e krizës politike, por nuk pranon që qeveria e Ramës të zëvendësohet me atë të Berishës: “Është njëloj si të shkosh nga shiu në breshër”.

4 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)