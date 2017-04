Fuste në kurth viktimat për t’i grabitur, pranga 22-vjeçares

Vijon operacioni “Gracka”, ku është arrestuar në flagrancë Kristina Pjetri, 22 vjeçe, e cila ishte shpallur në kërkim. Pjetri akuzohet se është bashkëpunëtore në 7 vjedhje me dhunë, të kryera nga katër shtetasit e arrestuar në operacionin “Gracka”, më datë 2 prill 2017.

Nga operacioni “Gracka” përfunduan në pranga vëllezërit Fatjon dhe Ndue Bushgjokaj, si dhe vëllai 17 vjeçar A. Bushgjokaj. Gjithashtu, dy ditë më parë u arrestua edhe Elton Leka. Fillimisht ishte shtetasja Kristina Pjetri ajo që cila kërkonte ndihmë, të dëmtuarve duke i huazuar telefonin për të bërë një telefonatë, me pretendimin se do të fliste me prindërit.

Më pas bashkëpunëtorët e saj, ushtronin dhunë fizike ndaj të dëmtuarve dhe më pas i vidhnin sendet me vlerë si telefon, varëse, ora dhe vlerat monetare. Menjëherë pas grabitjes ata largoheshin me një automjet të tipit “Fiat”, të marrë me qira”. Materialet për Kristina Pjetrin iu kaluan Prokurorisë Tiranë për veprën penale të “Vjedhje me dhunë e kryer në bashkëpunim”.

4 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)