Harrison Ford , asnjë sanksion për “incidentin” me avion

Harrison Ford nuk do të dënohet për “incidentin” me avion që për pak sa nuk shkaktoi shkurtin e shkuar në “Orange Coubty”.

Aktori, i cili po drejtonte një avion të vogël me një motor, kishte ngatërruar pistën e zbritjes, duke rrezikuar të përplasej me një “Boeing 737” me pasagjerë.

Avokati i Ford, ka deklaruar: “Është kryer një hetim i plotë me incidentin. Pasi është dëgjuar zoti Ford, u vendos të mos merrej asnjë masë administrative apo ndëshkuese. Zotit Ford nuk di t’i tërhiqet licenca e pilotimit. Duke mbyllur hetimet, agjencia ka pranuar historinë e gjatë të respektimit të normave federale mbi aviacionin civil nga ana e zotit Ford dhe sjelljen e tij bashkëpunuese gjatë hetimit”.

Aktori 74-vjeçar, ka filluar të fluturojë me avion pas moshës 50-vjeçare. Ai zotëron disa avionë të vegjël, ndonëse është përfshirë në disa incidente.

Në vitin 2015 mbeti i plagosur duke u përplasur me një avion të vjetër në një fushë golfi në Venice, në Los Anxheles.

Në vitin 1999, ka shkatërruar një helikopter teksa po zbriste në pistë gjatë një kursi pilotimi në Los Anxheles.

4 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)