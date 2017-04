Identifikohet autori i sulmit në Shën Petersburg; Trump telefonon Putin

Atentatori i dyshuar me origjinë nga KirgizstaniAtentatori, i cili dyshohet se kreu sulmin në metronë e Shën Petersburgut, është me origjinë nga Kirgistani dhe me nënshtetësi ruse.

Agresori është identifikuar nga autoritetet e Kirgistanit si Akbarzhon Jalilov, lindur në vitin 1995 në Osh. Ndërsa mediat e Kirgistanit raportojnë se shërbimet sekrete ruse dhe ato të Kirgistanit po mbajnë kontakte dhe po përcjellin informacione mes tyre për të zbardhur ngjarjen e rëndë.

Presidenti Donald Trump ka telefonuar Vladimir Putin për t’i shprehur ngushëllimet dhe mbështetjen e tij për të vënë para drejtësisë përgjegjësit e sulmit.

Të dy presidentët ranë dakord se terrorizmi duhet të mundet sa më parë.

Deri më tani raportohet se 14 persona kanë mbetur të vdekur dhe 45 të tjerë të plagosur.

Autoritetet në Shën Petersburg kanë shpallur tre ditë zie kombëtare. Deri më tani asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin.

4 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)