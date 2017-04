Kei “kërcënon” Vivin: Reago, fol, ose ika

Kei është një prej personazheve më aktivë në këtë edicion të Big Brother, duke u përfshirë shpesh herë në debate. Por kjo nuk mund të thuhet për partneren e saj, Vivin, e cila pasqyron krejtësisht një natyrë të kundërt nga ajo e Keit.

Ky qëndrimi i ftohtë i Vivit është vënë re shumë nga banorët, por ajo që e ndjen më tepër është Kei, e cila mesa duket nuk e kupton se çfarë po ndodh me shoqen e saj.

“Kam menduar ta çosh mikrofonin. Se nuk let fare. Çfarë ke do të ikim fare? Ke humb fare. Mire me tjerët, po me mua? E ke kap lojën që bëhet këtu? Edhe unë do të bëj të njëjtën gjë, kur të më flasësh nuk do të flas. Hajde bëjmë sikur jemi të huaj.

Unë si harroj kurrë gjerat. Mos harro se jemi edhe jashtë, ti e di. Më duket jashtë konceptit njerëzor që po e bëjë këtë muhabet. S’kam ardhur vetëm. Sikur të kam marrë për fëmijë, sikur je fëmija im. Se kuptoj dot. Nëse ti do të funksionosh kështu funksiono. Unë s’të imponoj gjera. Po mos u habit për asgjë më vonë, do të bëj të njëjtën gjë. Se kuptoj si ke ndryshuar kështu. Po behet muaji. S’mjafton dashuria Viv. Më ke ulur mua” thotë Kei.

Ndërhyrjet e Vivit në biseda kanë qenë shumë të rralla. “Kam thënë nuk flas”, ka qenë një prej ndërhyrjeve të Vivit, që e kthyer tërësisht në një monolog këtë debat.

4 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)