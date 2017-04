Kundërshton gjobën për perdet në mjet, arrestohet 22-vjeçari

Policia e Dibrës ka arrestuar në flagrancë një të ri pasi ka kundërshtuar me dhunë dhe ka kanosur punonjësit e policisë rrugore.

Në pranga ka rënë Hasan Toska, 22 vjeç, banues në Bulqizë, i dënuar më parë për veprat penale prodhim dhe shitje të narkotikëve dhe vjedhje me dhunë.

Arrestimi i tij u bë në aksin rrugor Peshkopi-Maqellarë, në vendin e quajtur “Dovalan”.

Sipas bluve, “dyshohet se 22-vjeçari ka kundërshtuar me dhunë dhe kanosur për ti mos vendosur masë administrative, punonjësit e policisë rrugore, pasi këta të fundit e kishin konstatuar duke lëvizur me mjetin e tij me targa AA 591NF, me perde në pjesën e mbrapme të xhamave të mjetit, në kundërshtim me nenin 72, pika 9 dhe 12, të Kodit Rrugor”.

Materialet hetimore i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Dibër për veprat penale “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik” dhe “Kanosje për shkak të detyrës”.

(gazeta-Shqip.com)