Shtëpia e Bardhë publikon portretin zyrtar të Melania Trump

Më në fund është publikuar edhe portreti zyrtar i “First Lady”-t të ri: fotoja që tregon Melania Trump në veshje me të zeza, vështrim magnetik, me duar të kryqëzuara dhe me një diamant 25 karatësh në dukje, është shpërndarë nga Shtëpia e Bardhë.

Bashkëshortja e presidentit, aktualisht rezidente në Nju Jork, do të transferohet në Uashington në fund të vitit shkollor të djalit.

Melania është e para “Zonjë e parë” jo amerikane në Shtëpinë e Bardhë që nga kohët e londinezes Louisa Adams, bashkëshortja e presidentit të gjashtë amerikan, Quincy Adams.

4 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)