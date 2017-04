UNË NUK E NDAJ PUSHTETIN ME SALI BERISHËN!

Erion Braçe*

Unë nuk ndaj pushtet me Sali Berishën! As në tavoline e as me zgjedhje apo pas tyre! Një votë kam në Kuvend.

E kam prej atyre njerëzve të shumtë, që më kanë votuar në zgjedhjet e vitit 2013¬të, për të mbështetur, votuar, një qeveri të Partisë Socialiste. Jo të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike e të tjerave si ajo apo bashkë me të. Unë nuk kam besim tek Partia Demokratike! Zero! Nuk kam pasur kurrë!

Pushteti i afërt, i përbashkët, ende i patretur i asaj partie, ka pushkatuar mu në mes të bulevardit! Besimi tek vrasës me pushtet, kryeministër e ministër për të vrarë, nuk mund te jetë besimi im! Nuk mund të jetë as besimi që unë mund t’i detyroj shqiptarëve, me votë në tavoline!

Gjaku i të pushkatuarve prej këtij pushteti ulërin akoma! Nuk votoj asnjë qeveri “besimi” me PD¬në brenda.

Këtë nuk mund të ma kërkoje kush! Në cilëndo formë, përfshirë qeverinë Teknike apo qeverinë e Besimit! Qeveri që nuk ka dalë nga zgjedhjet, qeveri që nuk është votuar nga populli, nuk mund të votohet nga unë.

As në partinë time e as në koalicion. Për më tepër kur sot ka veç një koalicion rreth e rrotull: Koalicioni kundër reformës në Drejtësi!! Njerëz jini vigjilent! Gjithçka që po ndodh nuk ka lidhje me zgjedhjet. Fare.

NUK KA ZGJEDHJE PA DREJTËSI! GARANTI I ZGJEDHJEVE ËSHTË DREJTËSIA! ASNJË POLITIKAN, DREJTËSIA!

Ajo që po pushkatojnë është reforma në drejtësi. Reforma në pushtetin real, garantin e lirive dhe të drejtave të çdo shqiptari, por më të korruptuarin në këtë vend.

Ky pushtet nuk u rrëzua kurrë, pavarësisht vullnetit të njerëzve, shprehur me votë masive. Qeveria e këtij Pushteti nuk është më legjitime, ajo duhet rrëzuar¬ jo qeveria e Edi Ramës, mu siç Kushtetuta e bllokuar prej tyre thotë, sanksionon, kërkon, vendos! Unë për këtë e kam një votë!!”

Postim i marrë nga profili i Erion Braçes në “Facebook”

4 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)