Vlorë, sekuestrohet mbi 1 ton kanabis e gatshme për trafik

Sekuestrohet në Karaburun mbi 1 ton lëndë narkotike. Në operacion kanë marrë pjesë strukturat e Policisë Vlorë në bashkëpunim me atë Kufitare, Njësinë Speciale ‘DELTA” dhe Guardia di Finanza, mbi bazën e një informacioni të marrë në rrugë operative nga Sektori për Narkotikët.

Me gjithë kushtet shumë të vështira të terrenit dhe të motit, me një det me forcë 4-5 ballë, operacioni vazhdoi gjatë gjithë natës dhe në orët e paradites të datës 04.04.2017. Si rezultat në gjirin e Bristanit (Karaburun) rreth 100 metra nga bregu i detit, në shkurre u bë e mundur zbulimi dhe sekuestrimi i mbi 1 ton lënde narkotike e llojit kanabis sativa.

Lënda narkotike ishte e paketuar në 96 pako të madhësive të ndryshme e destinuar për tu trafikuar. Operacioni është ende në vijim për kapjen e autorëve të mundshëm dhe të mjeteve të transportit. Territori po kontrollohet në një sektor të gjerë dhe të pyllëzuar. Lënda narkotike po transportohet me mjetet lundruese të GdF për në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë.

4 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)