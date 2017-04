Vret gjyshen dhe veten, policia: Ersidi në depresion pas kthimit nga Gjermania

Policia e Durrësit jep versionin zyrtar të ngjarjes që tronditi Durrësin gjatë ditës së sotme ku u gjetën të vrarë gjyshe e nip. Hurme Çurri dhe Irsid Çurri u gjetën të vrarë me armë zjarri brenda banesës së tyre, nga familjarët gjatë ditës së sotme rreth orës 12:10. Me të marrë njoftimin në vendngjarje shkuan Efektivët e Policisë dhe u ngrit grupi hetimor, ku rezultoi se në lagjen Nr. 9, Durrës, në katin e dytë të banesës, në dhomën e gjumit u gjetën të vrarë me armë zjarri, Hurme Çurri 80 vjeçe dhe Irsid Çurri 23 vjeç.

Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes, në dhomën e gjumit, në afërsi të viktimës Irsid Çurri u gjet një armë zjarri automatike kallashnikov.

Gjithashtu, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 19 copë gëzhoja, model 56, kalibër 7.62 mm, si dhe 10 copë fishekë të pa plasur model 56, kalibër 7.62 mm dhe 1 fishek, i cili u gjend brenda folesë së fishekut në armën e zjarrit automatike.

Nga tërësia e veprimeve të para hetimore procedurale, si këqyrja e vendit të ngjarjes, këqyrja e kufomave, marrja e deklarimeve familjareve të viktimave, bazuar edhe në mekanizmin e ndodhjes së ngjarjes, dyshohet se viktima Irsid Çurri, në kushtet e depresionit, fillimisht ka vrarë me armë zjarri gjyshen e tij, shtetasen Hurme Çurri dhe me pas është vetëvrarë me armën e zjarrit automatike.

Shtetasi Irsid Çurri ka qenë më parë i dënuar për vrasje, kryer në vitin 2010. Nga kryerja e veprimeve procedurale ka rezultuar se viktima, shtetasi Irsid Çurri pas kthimit të tij nga Gjermania ka shfaqur shenja të depresionit. Gjithashtu banesa e viktimave ka qenë e mbyllur nga brenda. Nga këqyrja e kufomave nuk janë evidentuar shenja dhune. Gjatë këqyrjes së vendit të ngjarjes dhe kryerjes së veprimeve të tjera procedurale ka asistuar Prokurori i gatshëm i Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme për veprat penale “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare”, “Shkaktimit të Vetëvrasjes” dhe “Mbajtjes pa leje të armëve luftarake “.

4 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)