Australi, polici arreston të dehurin direkt në tv (Video)

Ndonjëherë ndodh që të dërguarit, gazetarët apo të ftuarit të bezdisen nga persona që hyjnë në planin e kamerës.

Në Australi, më saktësi në New Galles të Jugut, ka ndodhur një rast i tillë jashtë stacionit të policisë në Albury me inspektorin Winston Woodward, që gjatë ndërhyrjes kap një të dehur, i cili afrohet duke ulëritur me fjalë të pista kundër të intervistuarit me një birrë në dorë.

Menjëherë polici është kthyer dhe e ka kapur, për ta arrestuar më pas dhe dërguar në stacionin e policisë.

Para se të bllokonte të dehurin, Woodward e ka detyruar të derdhë birrën në tokë. Oficeri, më pas ka kapur të dehurin nga bluza dhe e ka shoqëruar në brendësi të stacionit të policisë.

Një zëdhënës i Albury-t, ka thënë se protagonisti i ngjarjes është liruar me një paralajmërim për shkak të gjuhës ofensive dhe është gjobitur me 500 dollarë.

5 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)