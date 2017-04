ERION BRAÇE, KY MORALIST PA MORAL

Kur kanë shkatërruar në bashkëpunim Kushtetutën e shqiptarëve, e ka ndarë pushtetin dhe bukën e vendimmarrjes me PD-në që ç’ke me të

Nga Sokol Shameti

Nuk do ndaj kurrë pushtet me Partinë Demokratike – thotë llapaqeni i vogël që ëndërron për veten imazhin e viganit liberator, qëndrestarit të paepur dhe idealistit të pakompromis.

Këto dokrra le t’i çojë te Pazari i ri, se mbase i shet me çmimin e zarzavateve lushnjare të stinës. Ky që na hiqet si puritan, është anëtar i një partie djathtiste që asnjë lidhje s’ka me majtizmin dhe që është në pushtet vetëm për të garantuar me votat e saj, që disa të pasur të pasurohen dhe miliona të varfër të varfërohen. Përditë.