Rusi, arrestohen 6 persona, kryenin rekrutime për xhihad

Gjashtë qytetarë me origjinë nga Azia qendrore, janë arrestuar në Shën Petërsburg, pasi dyshohet që kanë bashkëpunuar me ISIS-in he organiata të tjera terroriste.

Lajmi bëhet i ditur ng autoritetet ruse, të cilat saktësojnë që gjashtë të dyshuarit, rekrutonin militantë për grupe ekstremiste, mes të cilëve edhe ish-anëtarë të Frontit al-Nusra (Tani Fronti për Marrjen e Levantes) dhe të Shtetit Islamik.

Arestimet vijnë dy ditë pas atentatit në metronë e qytetit, ku humbën jetën 14 persona dhe u plagosën dhjetëra të tjerë.

5 prill 2017 (gazeta-Shqip.com)